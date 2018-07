Tragedia sul campo da calcio: muore ex allenatore

Il paese lo conoscevano e lo amavano tutti Giorgio, il 64enne ex allenatore delle squadre giovanili dell'A.s.d. Chiampo. Una passione quarantennale, la sua, che ha fatto instillare la passione del calcio a generazioni di ragazzi. L'uomo ha concluso gli ultimi istanti di vita proprio nel campo che tanto aveva amato. Giovedì mattina all'alba Giorgio è stato infatti trovato morto vicino a una delle due porte.

A trovarlo due runner che si sono incontrati allo stadio per la corsa mattutina e che hano immediatamente avvisato i carabinieri della locale stazione. All'arrivo sul posto dell'ambulanza, i medici del Suem non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La scomparsa dell'uomo è stata un duro colpo per i dirigenti e lo staff della società sportiva ma anche per tutta la comunità che si è stretta attorno al dolore famiglia anche con numerosi post di cordoglio sui social network.

Sulle cause della morte non è ancora trapelata nessuna notizia. I militari della stazione di Chiampo stanno eseguendo le indagini sulla dinamica del decesso.