Chiampo, tre donne intossicate dal monossido: portate in camera iperbarica

Non sono in pericolo di vita le tre donne, tutte adulte, portate lunedì pomeriggio al San Bortolo con i sintomi di intossicazione da monossido di carbonio. Tutte sono state curate in camera iperbarica.



Secondo quanto si apprende, Suem 118 e vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento in via Fogazzaro, a Chiampo, e le hanno tratte in salvo. La causa dell'incidente potrebbe essere il malfunzionamento della caldaia.