Travolto dal trattorino: muore pensionato 71enne

Altra tragedia a Chiampo, dopo quella del 22 dicembre, dovuta al ribaltamento di mezzi agricoli. Nel pomeriggio di giovedì un trattorino è precipitato lungo un pendio e ha travolto Mariano Santi, un pensionato chiampese di 71 anni, provocandone la morte per le ferite ricevute.

Dalle prime informazioni il 71enne era impegnato in lavori boschivi sui monti di Chiampo assieme a un parente quando all'improvviso - per cause ancora in via di accertamento - si sono visti arrivare addosso il mezzo agricolo. Il compagno di Santi è stato miracolosamente schivato mentre il pensionato è stato centrato in pieno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il Suem di Arzignano ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.