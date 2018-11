Il trattore si ribalta: 46enne muore schiacciato

Tragedia sul lavoro sabato pomeriggio alle 16:30 in via Gollini a Chiapo. Nicola Cavaliere, di 46 anni e residente in paese, alla guida di un trattore, è rimasto schiacciato dal mezzo che si è capovolto. L'incidente è avvenuto lungo la strada che porta ai Mistrorighi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta la polizia locale e i medici del Suem che non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per stabilire la causa dell'incidente, forse dovuta alla scarsa visibilità, per la nebbia, della strada di campagna che il 46enne stava percorrendo.