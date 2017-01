Chiampo, scoppia l'incendio in una legnaia: locale distrutto

Incendio giovedì mattina in via San Martino, a Chiampo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo divampato in una legnaia all’interno di un cortile di una casa rurale.

Le fiamme, probabilmente innescate dalla vicinanza di un braciere, hanno intaccato un deposito di circa 70/80 quintali di legna, una motozappa e un banco da lavoro. I pompieri di Arzignano intervenuti con due automezzi hanno lavorato circa due ore per e spegnere la catasta di legna e mettere in sicurezza il luogo.