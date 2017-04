Chiampo, giallo sulla morte di una 55enne

Non sono chiare le cause che hanno portato all'improvviso decesso di Giovanna Zambon, 55 anni, nell'appartamento che divideva con il convivente in via Monte Cengio a Chiampo.



L'altra mattina, la donna si sarebbe alzata dal letto per poi stramazzare al suolo, davanti agli occhi del compagno: inutili gli immediati soccorsi degli opratori del Suem 118, che non hanno potuto che constatarne la morte. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe accusato un malessere la sera prima ma si era svegliata in buone condizioni di salute.



Il medico, però, ha ritenuto necessari effettuare ulteriori esami e ha chiesto e ottenuto che venga effettuata l'autopsia.