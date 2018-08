Rogo sul tetto della chiesa: allarme fumo per il vicinato

AGGIORNAMENTO ORE 15:00

Da poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco stanno operando in via della Pieve a Chiampo per l’incendio della copertura della grotta di Lourdes affiancata alla chiesa. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco da Arzignano, Lonigo, Vicenza e Verona con ventidue operatori, tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’auto scala. Operazioni di spegnimento ancora in corso.

Un devastante incendio ha intacato la copertura della nuova chiesa dei frati, intitolata a Beato Claudio, in via Pieve a Chiampo. Il rogo, iniziato verso le 11 di lunedì mattina è ancora in stato di avanzamento su tutto il tetto. Alle 12:30 diverse squadre dei vigili del fuoco da Vicenza e Arzignano erano ancora impegnate a domare le fiamme che stanno divorando la struttura.

A causa della vastità dell'incendio delle colonne di fumo si sono espanse in tutto il vicinato mettendo in allarme i cittadini che sono stati allertati a chiudere porte e finestre per il rischio di intossicazione.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)