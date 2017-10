Chiampo, bancali in fiamme: a rischio un capannone

Nella notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza a Chiampo per l’incendio di alcuni bancali di materiale di scarto da riciclare, depositati all’esterno di un’azienda di produzioni di attrezzature per l’aria compressa.

I pompieri di Arzignano, arrivati con due automezzi, hanno spento le fiamme, che intanto avevano intaccato dei finestroni in plexiglass facendo penetrare il fumo all’interno del capannone. I locali invasi dal fumo sono stari areati e la sicurezza del luogo ripristinata. Le cause dell’incendio probabilmente di natura accidentale sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso, iniziate alle 3.40,sono terminate all’alba.