Brucia l'appartamento mentre sta dormendo: inquilina soccorsa da un vicino

L'incendio è probabilmente partito dal piano cucina e sono bastati pochi minuti perché divampasse mentre l'inquilina dell'appartamento era in camera a riposare. Fortunatamente la donna è rimasta illesa, anche grazie a un vicino che si è accorto del fumo ed è prontamente intervenuto con un estintore per spegnere le fiamme. Il rogo, che inizialmente ha interessato il piano cottura e i pensile della casa, è scoppiato poco prima delle 20 di sabato al prim piano di una palazzina in via Sette Martiri a Valdagno.

I pompieri arrivati da Schio con autopompa e un’autobotte e cinque operatori, hanno del tutto spento l’incendio e provveduto ad areare l’appartamento che ha subito gravi danni da fumo.

Ne corso della serata sono poi avvenute le ultime operazioni di messa in sicurezza dell’alloggio, di cui sarà interdetto l’uso, fino al ripristino delle condizioni di salubrità dei locali.