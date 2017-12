Chiampo, dopo il furto investe un carabiniere: arrestato 40enne

I carabinieri della stazione di Chiampo hanno arrestato questa mattina S.Q., tunisino, 40enne, residente a Zermeghedo per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. Tutto è iniziato verso le tre di notte di sabato all’ecocentro del Comune di Chiampo dove lo straniero si introdotto per rubare del materiale ferroso. Una pattuglia di militari ha notato un furgone Ford Transit parcheggiato nelle vicinanze, con nessuna persona a bordo, e ha deciso di fermarsi e controllare che non ci fossero persone nell’ area gestita dalla società “Agno – Chiampo Ambiente”.

Appena scesi i carabinieri hanno sentito il rumore tipico provocato dallo spostamento dei metalli, pertanto e si sono appostati, non visti, nelle vicinanze, cogliendo sul fatto il 40enne che stava raggiungendo il furgone con del materiale ferroso in mano, per caricarlo all’interno. E’ così scattato l’intervento con l’intenzione di bloccare l’uomo che, nel frattempo, era salito sul mezzo e ha avviato il motore per darsi alla fuga, colpendo con il furgone uno dei militari ad un fianco, provocandogli delle lievi contusioni all’anca e alla coscia della gamba destra.

A quel punto è scattato il piano di ricerca del fuggitivo con tutti gli equipaggi in servizio sul territorio. Le ricerche sono proseguite ininterrottamente fino alle 6.45 di sabato, quando una pattuglia ha intercettato il tunisino a Zermeghedo, poco distante dal suo luogo di residenza. Fermato e perquisito, il conducente è stato identificato e arrestato. A bordo dell’autocarro, sottoposto a sequestro, assieme ad alcuni utensili da scasso è stata trovata anche tutta la refurtiva che è stata restituita all’ente di gestione dell’ecocentro. Il tunisino, come disposto dal pm di turno, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della sede valdagnese per poi finire agli arresti domiciliari dopo la convalida del giudice.