Chiampo, arrestato il ladro dell'Eurospin: era l'addetto antitaccheggio

Nella prima serata di ieri, i carabinieri della stazione di Chiampo hanno arrestato Madicke Diop, 38enne del Senegal, residente a Vicenza, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato, con l’aggravante per avere commesso il reato con abuso di prestazione d’opera.

Il responsabile del supermercato “Eurospin” in via Grumello di Chiampo, aveva confidato ai militari il preoccupante e periodico verificarsi di furti di merce, iniziati dal mese di dicembre 2017. I primi accertamenti svolti dai militari avevano consentito di dirigere i sospetti verso il senegalese, dipendente di una cooperativa di Vicenza, che proprio da quanto erano iniziati gli ammanchi aveva cominciato a svolgere la funzione di addetto alla vigilanza antitaccheggio in vari punti vendita di quella catena di supermercati.

PRESO CON LE MANI NEL SACCO