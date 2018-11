Espulso ma l'aereo si rompe: fugge con 17enne

AGGIORNAMENTO: Alle 22, poco dopo la messa in onda del servizio, una telefonata anonima ha avvisato che la ragazza si trovava in stazione a Vicenza.

Chi l'ha visto, la popolare trasmissione di Rai 3 sulle persone scomparse, si è occupata questa sera della scomparsa di Angelica, una 17enne vicentina da tempo legata sentimentalmente ad un pregiudicato tunisino, nonostante i divieti della famiglia.

La minore non dà notizie di sè da fine settembre, quando è fuggita per raggiungere Tarek: l'uomo doveva prendere un volo da Fiumicino per ottemperare all'ordinanza di espulsione ma, complice un guasto del mezzo, si è dato alla macchia, poi raggiunto dalla ragazza.

Federica Sciarelli ha mandato in onda un ampio servizio sulla vicenda, in cui si sente anche l'audio di una telefonata particolarmente inquietante tra il tunisino e la madre. La puntata è visibile qui.