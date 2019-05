La carica dei mille a Ravenna sotto la burrasca

Sono andati esauriti i 990 biglietti messi a disposizione dal Ravenna F.C. per i tifosi biancossi, che oggi pomeriggio invaderanno il Benelli per spingere l'LR Vicenza al passaggio del turno.

Se l'appuntamento è da circoletto rosso, il meteo è invece da Allerta arancione. Queste le previsioni per oggi di Arpa Emilia Romagna sulla città romagnola:

Al mattino molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge e temporali, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali di forte intensità. Temperature massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 73 (pianura) e 79 km/h (costa). Mare mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso al mattino, nel pomeriggio mare molto mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso e con possibilità di mareggiate, dalla sera mare agitato con possibilità di mareggiate.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha driamato un'allerta "arancione" per criticità idraulica, idrogeologica, temporali e vento, gialla per stato del mare. Il sindaco Michele de Pascale, autorità comunale di Protezione civile, raccomanda di “mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati né a moli e dighe foranee”.