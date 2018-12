Anziano salvato dalle fiamme da un vicino

Ieri sera poco prima delle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una casetta in via Pettenello a Cereda di Cornedo Vicentino: ferito un uomo, salvato da un vicino di casa.

I pompieri accorsi da Arzignano e Vicenza con l’autoscala, hanno subito prestato il primo soccorso all’uomo fino all’arrivo del Suem 118, mentre altri iniziavano le operazioni di spegnimento della vecchia abitazione disposta su due livelli. L’uomo 70 enne è stato portato fuori casa da un vicino di casa, il quale si è accorto del fumo è entrato in casa portando fuori la persona. Il 70 enne è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in ospedale.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.