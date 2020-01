Centro massaggi a luci rosse: blitz della GdF

Formalmente era un centro massaggi ma, di fatto, altro non era che una casa a luci rosse. È quanto è emerso dall’operazione della guardia di finanza di Vicenza che ha portato al sequestro dei locali dell’attività, in strada Marosticana a Vicenza, e alla denuncia di donne per favoreggiamento alla prostituzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione è scattata dopo un’attività di indagine avviata finanzieri sulle frequentazioni del centro massaggio e gli annunci pubblicati dai gestori sulle piattaforme online. Le ipotesi investigative sono state ulteriormente confermate all’atto dalla presenza, all’interno dei locali, di ulteriori elementi di prova quali guanti in lattice e gel lubrificanti per uso intimo. I militari hanno inoltre rilevato un cliente fruitore di prestazioni erotiche da parte di una dipendente.

Al termine delle attività di perquisizione e sequestro due donne di nazionalità cinese, risultate nel corso del tempo conduttrici del “centro massaggi” sono state denunciate alla procura della Repubblica di Vicenza per favoreggiamento della prostituzione. I telefoni cellulari in uso alle due asiatiche sottoposte ad indagini sono stati sequestrati al fine di monitorare il flusso di prenotazioni delle prestazioni illecite erogate dal “centro massaggi” e fornire altri elementi probatori sulle attività illecite.