Cavazzale, mamma ricoverata per intossicazione da monossido

Una donna di origini senegalesi è stata ricoverata al San Bortolo per un'intossicazione da monossido di carbonio.



L'intervento dei vigili del fuoco e del Suem 118 in via Marconi 47 a Cavazzale, Monticello Conte Otto, è scattato poco dopo le 4.30 di martedì, quando è arrivata la richiesta di aiuto da parte del figlio 19enne, svegliato dalla madre che accusava i classici sintomi da intossicazione, vomito e forte mal di testa. I soccorritori hanno trovato i muri della stanza della donna completamente anneriti, probabimente a causa del malfunzionamento di un braciere.



Nessuna conseguenza per i ragazzi, che dormivano in un'altra stanza.