Sandrigo, il cavallo è intrappolato nel fango: il salvataggio dei pompieri

Brutta avventura per un cavallo che nel pomeriggio di domenica è rimasto bloccato nel fondo fangoso del fiume Tesina a Lupia di Sandrigo. Attorno alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti per portare in salvo il povero animale.

Una volta entrato nel torrente il cavallo non è più riuscito a risalire in quanto intrappolato con le zampe nel fondo del corso d’acqua. Gli operatori sono entrati in acqua imbragando con delle fasce l’animale, poi issato con l’aiuto di una macchina operatrice agricola. Le operazioni di soccorso dei pompieri bassanesi sono terminate dopo circa due ore.

