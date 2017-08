Vicenza, le Ferrovie lanciano un pericolo-cavalcavia

Le prove di carico previste per martedì prossimo sul cavalcavia di via Ferreto de' Ferreti arrivano dopo che le Ferrovie hanno fatto pressione sul Comune di Vicenza per controllare le condizioni di sicurezza del ponte che collega viale Verona al quartiere Ferrovieri.

Condizioni che non sarebbero ottimali visto che la struttura perde pezzi. Nei piani dell'amministrazione c'è la sistemazione dei piloni sul lato di viale Verona, ma il da farsi si deciderà solo dopo le prove di carico.

Per il cavalcavia sarebbe in programma un intervento da 300mila euro destinato a far durare la struttura fino al suo abbattimento in funzione del passaggio dell'Alta Velocità. Dopo le prove di carico i costi di manutenzione del ponte però potrebbero lievitare.