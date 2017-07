Vicenza, incrocio Auchan: fino a giovedì no all'attraversamento da ovest

A causa di un guasto che si è verificato venerdì al semaforo che regola l'incrocio tra viale del Sole e strada delle Cattane, è stato introdotto l'obbligo temporaneo di svolta a destra in uscita da strada delle Cattane, sia per chi proviene da Monteviale sia per chi giunge dalla città.

La modifica alla circolazione, segnalata da apposita cartellonistica, resterà in vigore almeno fino a lunedì mattina, e comunque fino al ripristino della regolare funzionalità del semaforo il cui smantellamento è peraltro imminente e collegato alla realizzazione della nuova rotatoria.

Da lunedì 31 luglio fino a giovedì 3 luglio sarà vietato attraversare l’incrocio con provenienza Monteviale e direzione Vicenza. Pertanto per chi proviene da Monteviale sarà consentita solamente la svolta a destra e a sinistra su viale del Sole.

La modifica alla circolazione va ad aggiungersi a quella già attiva dall’11 luglio: ancora per qualche settimana viale del Sole permarrà il restringimento, con riduzione ad una sola corsia per senso di marcia in prossimità del semaforo, che resterà comunque in funzione. La circolazione è quindi sempre consentita in entrambe le direzioni tra il Villaggio del Sole e la zona industriale, ma vi saranno possibili rallentamenti, specie nelle ore di punta.

Per consentire lo svolgimento del cantiere sono vietate le manovre di svolta a sinistra al semaforo: con provenienza dalla zona industriale non è possibile svoltare a sinistra verso Biron e Monteviale mentre con provenienza dal Villaggio del Sole non è possibile svoltare a sinistra verso la zona dogana e il quartiere Pomari. Al termine di questa fase centrale dei lavori risulterà allestita la rotatoria provvisoria e verrà rimosso il semaforo.