Catanzaro, truffa da 250mila euro: GdF arresta due vicentini

Un funzionario della Protezione Civile e tre imprenditori sono stati indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tre di loro, tra i quali due vicentini, sono finiti ai domiciliari e uno trasferito in carcere.

L'indagine, condotta dalla Guardia di finanza di Catanzaro e dalla Dia di Reggio Calabria, ha portato ad emettere i provvedimenti nei confronti di G.T., 80 anni, di Vicenza, amministratore di fatto e legale rappresentante della Elimediterranea SPA, società vicentina proprietaria di elicotteri, che ha operato per diversi anni nel settore dell’antincendio boschivo per la Regione Calabria.

Nei guai anche L.T., un 42enne vicentino con G.S., 74 anni, di Bovalino, a vario titolo legati alla stessa società. In manette, invece, N.G., 58 anni, di Sellia Marina (Cz) funzionario della Regione Calabria, già in servizio alla Protezione Civile. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero emesso due fatture già pagate alla Protezione Civile regionale per un importo di 250mila euro.

A tale cifra ammonta il danno causato alla Regione Calabria per un esborso ingiustificato. La fatturazione è avvenuta nel 2012 dalla società berica e liquidate dalla Regione una prima volta nel giugno 2013 ed una seconda volta nel dicembre 2014. Per la doppia fattura la Guardia di finanza ha provveduto al sequestro preventivo di un importo superiore alla cifra della truffa.