Castelgomberto, spari contro la porta di casa: paura per un operaio

Tre o quattro colpi di pistola sparati in successione contro la porta finestra della casa di un operaio 28enne di origini moldave che lavora in un'azienda di Trissino. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi al secondo piano di un condominio di via Palladio a Castelgomberto.

In tarda serata il 28enne stava ascoltando la televisione in cuffia e non si è accorto di nulla, se non la percezione che qualcosa fosse caduto. Solo quando ha alzato la tapparella si è accorto che il vetro della finestra era rotto, lo stipite danneggiato e che sulla saracinesca c'erano tre fori di proiettile.

Sul fatto i carabinieri di Trissino hanno aperto un'indagine. Il giovane non sembrerebbe avere alcun precedente e, a quanto sembra, i militari stanno lavorando per capire che arma ha sparato, forse una pistola di piccolo calibro o ad aria compressa.