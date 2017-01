Castelgomberto, Matteo Bruttomesso trovato dalla madre morto da tre giorni

E' stato trovato dalla madre nel suo appartamento, senza vita, probabilmente stroncato da un malore.



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, Matteo Bruttomesso, 45 anni, originario di Valdagno ma residente da qualche anno in via Palladio 25, a Castelgomberto, non dava sue notizie da tre giorni e sarà ora l'autopsia a poter fare luce sulle cause e sul momento del decesso. Su posto, oltre al Suem 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte, anche i carabinieri.



Bruttomesso aveva trascorso diversi anni in Bolivia e Perù come volontario.