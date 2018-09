Rogo nella cucina: una persona ustionata

Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 1.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio nella cucina di un appartamento in via Verdi a Castelgomberto: ferita una persona. I pompieri accorsi da Arzignano con due mezzi hanno messo in sicurezza la cucina, il cui principio d’incendio causato da dell’olio bollente e localizzato al pensile della cappa di aspirazione era già stato spento da un vicino di casa.

Nelle prime fasi uno dei due affittuari è rimasto ustionato ed è ricorso alle cure del pronto soccorso, prima dell’arrivo della squadra. Le operazioni di aereazioni e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa un’ora.