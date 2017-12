Castelgomberto: due camion in fiamme, sospetto dolo

Fino a notte fonda, i vigili del fuoco hanno operato in via del Progresso a Castelgomberto per un incendio di due camion parcheggiati all’esterno di azienda di smaltimento e trattamento rifiuti speciali.

Il violento rogo ha completamente distrutto due autoarticolati e coinvolto una bombola di acetilene. Le squadre dei vigili del fuoco intervenuti da Arzignano e Vicenza con tre automezzi sono riusciti a estinguere l’incendio evitando l’estensione a un terzo camion e al capannone attiguo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Trissino e della radiomobile di Valdagno. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.