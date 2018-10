Danneggia il parco dei bimbi: studente denunciato 

Si è sfogato con atti vandalici sulle strutture di intrattenimento per bambini, installate nell’area verde conosciuta come “Parco dei Ciliegi” a Castegnero, causando un danno quantificato in circa 300 euro. I carabinieri di Longare, giovedì, a conclusione dell’attività di indagine, hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia N.P 18enne studente, residente a Castegnero e minorenne all'epoca dei fatti.

Le indagini dei militari dell’Arma sono state avviate lo scorso mese di aprile, a seguito della denuncia presentata dal Comune di Castegnero, con la quale venivano segnalati i danneggiamenti. Le testimonianze acquisite ed ulteriori riscontri investigativi hanno permesso di giungere all’identificazione del giovane.