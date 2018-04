Castegnero, cade dalla scala e si perfora lo stomaco: gravissimo operaio

Gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere edile di viale del Progresso a Castegnero. Un operario 50enne è caduto da una scala mentre stava svolgendo delle mansioni e si è infilato un piede di porco nel fianco, all'altezza dello stomaco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno chiamato i vigili del fuoco per tagliare il pezzo di ferro. L'uomo è stato poi ricoverato d'urgenza al San Bortolo in codice rosso dove attualmente si trova ricoverato in rianimazione.

Sul posto, per i rilievi, le forze dell'ordine e lo Spisal.

(articolo in aggiornamento)