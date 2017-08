Castegnero, sorpreso con arnesi da scasso e stupefacenti in auto

Non è passato inosservato il 28enne che nella notte del 1° agosto attorno alle 03.30 stazionava con la sua auto lungo la strada provinciale Riviera Berica in comune di Castegnero.

Insospettiti, i carabinieri di Longare, in quel momento impegnati in controlli di prevenzione ai furti, hanno fermato il giovane per una perquisizione della macchina.

I militari dell'Arma hanno così rinvenuto una mazza di baseball, forbici, coltelli, guanti da lavoro, modiche quantità di hashish e cocaina - che il giovane ha dichiarato di possedere per consumo personale - oltre alla somma 400 euro. Materiale che poi è stato sottoposto a sequestro.

Il 28enne è un pregiudicato residente ad Arcugnano ed è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.