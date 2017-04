Vicenza, cassonetti bruciano, intervengono i vigili del fuoco

Stamattina, tra le 3 e le 6, i vigili del fuoco di Vicenza sono dovuti intervenire più volte per spegnere una serie di roghi di cassonetti delle immondizie.

A fuoco, a distanza di circa tre quarti d'ora l'uno dall'altro, un cassonetto della carta, uno dell'umido e uno di plastica siti ad ovest del centro, tra San Felice e Santa Bertilla, in via dei Mille, via Cairoli e via Cattaneo.