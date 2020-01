Vandali in azione a Capodanno: due cassonetti dati alle fiamme

Come ogni inizio d'anno i vandali se la sono presa con i cassonetti dei rifiuti in città, anche se in misura minore rispetto agli anni passati. Sono due i contenitori della carta andati completamente distrutti a Capodanno. Uno a San Pio X, in via Giuriato e l'altro in via Adige, in zona cimitero. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme nel pomeriggio del 1 gennaio.

IL VIDEO

I cassonetti, incendiati per un petardo o per del materiale infiammante gettato al loro interno, sono andati completamente distrutti. Il danno arrecato si aggira sui 1000 euro totali. Aim ambiente sta provvedendo alla sostituzione dei contenitori.