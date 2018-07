Cassola, spara a operaio di colore: denunciato 40enne

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda avvenuta circa alle 13 proprio davanti al municipio di Cassola.

Secondo quanto si apprende, un 40enne residente in via Martiri del Grappa ha imbracciato una carabina calibro 4,5 mm, marca Stoeger, di colore nero con ottica 3-9x40 e ha sparato a un ivoriano 33enne che stava lavorando all'installazione di alcune luminarie per conto di una ditta vicentina. La vittima è stata colpita di striscio e la prognosi è di 7 giorni.

Immediatamente è scattato l'allarme e i carabinieri, in breve, hanno rintracciato il responsabile, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose.