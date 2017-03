Cassola, ruba lo zafferano nascondendolo sotto il costume da bagno da donna

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato giovedì sera all'ipermercato Tosano di Cassola I.T., un rumeno 38enne già pregiudicato per reati contro il patrimonio e proveniente dal torinese. L'uomo aveva escogitato un sistema ingegnoso per rubare 130 confezioni di zafferano dal valore di 600 euro.

Sotto ai vestiti aveva infatti indossato un costume da bagno da donna all'interno del quale aveva nascosto la refurtiva. Oltrepassate le casse il rumeno è stato però fermato dal personale di vigilanza dopo che è scattato l'allarme antitaccheggio. L'Arma, all'arrivo al supermercato ha quindi scoperto il trucco e ha denunciato il 38enne, che venerdì mattina sarà processato per direttissima, per furto aggravato.