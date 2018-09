Trovata discarica con rifiuti pericolosi nel sito comunale: scattata la denuncia

I militari del comparto speciale dell’arma preposti alla tutela ambientale hanno verificato una segnalazione che faceva riferimento ad un cumulo di circa 6 metri cubi di svariate tipologie di rifiuti - soprattutto plastici e lana di roccia, nonchè inerti, identificati come lastre ondulate di cemento ma con necessità di accertare anche un’eventuale presenza di amianto – risultati stoccati in un’area del comune utilizzata come deposito materiali.

Appurato che il sito individuato non è risultato interessato da alcuna tipologia di lavori e che tale area di deposito non è autorizzata alla gestione dei rifiuti, i militari dell’arma hanno provveduto ad informare dei motivi e dell’esito del controllo il sindaco del comune, Aldo Maroso, che ha confermato l’uso dell’area da parte di vari uffici dell’amministrazione comunale evidenziando peraltro, nel recente passato, anche l’asserito utilizzo del sito da parte del personale dell’adiacente ecocentro.

Spetterà comunque al Comune, entro il termine concordato con i CC del Noe, provvedere ora alla verifica, classificazione, allontamento e corretto smaltimento dei rifiuti illecitamente stoccati. del fatto i cc hanno informato, con una comunicazione di notizia di reato, la procura della repubblica di vicenza.