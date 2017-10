Cassola, Ferrari in fiamme sulla Valsugana: bolide distrutto

Alle 17.45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 nel comune di Cassola per l’incendio di una Ferrari F430: illeso l’autista. Il conducente 26 enne della zona, stava percorrendo la Valsugana in direzione Trento quando ha accostato dopo aver notato che qualcosa non andava.

Appena sceso, l’auto si è incendiata. La squadra dei vigili del fuoco di Bassano ha spento l’incendio, ma l’auto è andata quasi completamente danneggiata. Sul posto la polizia locale e carabinieri per dirigere il traffico particolarmente intenso per il rientro delle persone da lavoro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.