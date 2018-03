Cassola, gestione illecita di rifiuti: denunciato imprenditore

I carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Treviso hanno segnalato nei giorni scorsi alla procura della Repubblica di Vicenza un imprenditore vicentino di 58 anni per il reato di gestione illecita di rifiuti. L'uomo è il legale rappresentante di una ditta con sede a Cassola operante nel settore del recupero di rifiuti non pericolosi.

Nel corso del controllo i militari dell'Arma hanno accertato infatti lo stoccaggio di ingenti quantitativi di rifiuti - in gran parte polistirolo - in aree non appropiate e in quantità superiore allo spazio disponibile. I carabinieri hanno quindi impartito al titolare precise prescrizioni di adeguamento e ripristino da mettere in atto entro 60 giorni.

Le attività di controllo del NOE proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre località della provincia allo scopo di prevenire il fenomeno degli incendi presso gli impianti di gestione rifiuti.