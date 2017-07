Cassola, razzia al Tosano: arrestata e subito rilasciata 23enne

Domenica sera la stazione dei carabinieri di Rosà ha arrestato la rumena senza fissa dimora A. C., classe 1994.

La ragazza aveva rubato merce e cosmetici per oltre 80 euro, strappando da più prodotti le placche antitaccheggio. Fermata dalla vigilanza dell'ipermercato dopo aver oltrepassato le casse è stata consegnata alla pattuglia dell'Arma che dopo averla dichiarata in stato di arresto é stata rimessa in libertà perchè incensurata.