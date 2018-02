San Giuseppe di Cassola, sequestrata droga per 40mila euro

A seguito di alcune segnalazioni di residenti in San Giuseppe di Cassola è stata monitorata per alcune settimane la zona di Via Sansavino e del parchetto adiacente.

Dopo un'efficiente attività informativa, sono stati effettuati alcuni servizi di osservazione al civico 14. Venerdì sera, verso le 21.30, è stato notato un 28 enne italiano entrare ed uscire velocemente dal condominio sito a quel civico. Il giovane è stato bloccato da una pattuglia del Radiomobile che lo ha perquisito e gli ha trovato addosso circa 46 grammi di hashish.

Dopo alcune reticenze il giovane ha ammesso di averla appena acquistata ed a quel punto è scattato il blitz a casa del 33enne El Maniani Nabil. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati ritrovati, fra garage e cantina, circa 750 grammi di hashish, 140 di cocaina, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 1330 euro in contanti. Il valore complessivo dello stupefacente al dettaglio è di oltre 40mila euro complessivi.

El Maniani si trova in carcere a Vicenza in attesa di udienza di convalida.