Cassola, appartamento in fiamme: donna si lancia nel vuoto con un bambino

Dramma sfiorato in una palazzina in via San Francesco a Cassola, giovedì poco dopo le 13.30. Una donna si è lanciata nel vuoto con il suo bambino per scampare al rogo del suo appartamento. Le fiamme sono divampate nella cucina al secondo piano di una palazzina estendendosi subito al divano, che ha provocato un denso fumo impedendo la fuga verso l’esterno.



Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna originaria del Togo, rifugiatasi nel poggiolo con i tre figli presa dal panico, è riuscita a passare i gemellini di un anno a una persona al piano sottostante, salito sul parapetto del terrazzo . La donna si è poi lanciata nel vuoto con l’altro figlio di quattro anni. Il bambino è caduto su un tavolo di plastica che ne attutito il colpo, mentre la donna è finita su un prato dopo aver toccato un muretto con la schiena. Nessuno ha riportato gravi ferite.



I primi soccorsi sono stati dati da due pompieri liberi dal servizio, che hanno prestato le prime cure alla donna e al bambino e fatto evacuare lo stabile. I vigli del fuoco di Bassano hanno subito spento l’incendio circoscritto alla cucina, mentre si stavano portando sul posto anche altri tre mezzi da Cittadella e Vicenza che sono stati fatti rientrare. I due feriti sono stati portati in ospedale come anche i gemellini per un controllo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.