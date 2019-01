Casone devastato dalle fiamme davanti al rifugio Marcesina

Un incendio nella notte di capodanno ha distrutto a Marcesina di Enego un casone, vigili del fuoco riescono a salvare la struttura adiacente.

Il rogo è divampato poco prima 22.30 bruciando la tipica costruzione rurale del posto. I pompieri accorsi da Asiago e Schio con tre automezzi e sette operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento di un’altra attigua costruzione. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del posto da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 5.