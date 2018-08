Caso Bachri, la madre: "Non so nulla, aspetto solo di partire"

"Ho letto dell'accusa di "tentato attentato" questa mattina, non ne sapevo nulla. Conto solo le ore fino al 3 settembre quando salirò su quell'aereo che mi porterà a Beirut e a vedere Karim".

Così Erica Masiero, madre del 24enne di Trissino detenuto in un carcere libico da circa sei mesi e di cui non si hanno notizie da almeno 8 settimane, a proposito della notizia pubblicata da Il Giornale di Vicenza sull'accusa a carico di suo figlio. La donna è assitita dall'avvocato Tony Chidiac che, in questi minuti, ha smentito che il capo di imputazione sia quello.

Il quotidiano riferisce che il giovane avrebbe dichiarato agli inquirenti libanesi di essere entrato in contatto con organizzazzioni terroristiche fuori dal Paese e quale fosse il suo compito. Le indagini starebbero quindi cercando di verificare la versione del giovane.

La smentita del legale getta ulteriore confusione in una vicenda che, sin dalle prime battute, aveva presentato numerosissimi punti interrogativi.