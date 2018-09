Caso Bachri: il giorno della madre

E’ dall’8 marzo di quest’anno che la madre di Karim Bachri, Erica Masiero, non sente la voce del figlio. Oggi, dopo mesi potrà vedere di persona le condizioni del ventiquattrenne di Trissino che è stato arrestato per motivi che, secondo voci giornalistiche e non ufficiali, sarebbero legati a una ipotetica azione di spionaggio a fini terroristici.

Sono ore frenetiche per la madre che, arrivata, lunedì a Beirut incontrerà oggi anche l’ambasciatore Massimo Marotti per cercare di capire le reali motivazioni di ciò che è successo. Karim da sei mesi è recluso in una caserma vicino al penitenziario di Roumieh, ed è una delle poche cose certe. Infatti, molte sono le voci che sono circolate nelle redazioni circa l’interrogatorio a cui avrebbe risposto il giovane trissinese, voci che, a partire dal suo stato d’accusa non sono state confermate dall’avvocato Tony Chidiac, che abbiamo contattato. E’ una storia fatta di molti punti di domanda e poche certezze, se non quelle ufficiali comunicate dalla Farnesina e dalla famiglia.

Notizie che seguiremo in diretta con la madre ora dopo ora per cercare di dare una giusta lettura a questa situazione.