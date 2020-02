Fermata al casello con mezzo chilo di coca in auto: arrestata 22enne

La squadra mobile di Padova, la sera del 17 Febbraio 2020 presso il casello autostradale di Vicenza Ovest, nell’ambito di un’attivita’ antidroga, ha tratto in arresto la cittadina marocchina Hajar Idrissi Hanafi di 22 anni, formalmente residente in provincia di Oristano.

In particolare, la giovane donna, che lo scorso dicembre aveva ottenuto la cittadinanza italiana, trasportava a bordo della sua autovettura 508 grammi di cocaina destinata al mercato padovano. Lo stupefacente, per un valore al dettaglio pari alla somma di circa 60mila euro all’atto del sequestro si trovava ancora in forma solida quindi “non lavorata”. Assieme allla coca è stato sequestrato anche materiale idoneo al confezionamento ed alla pesatura della droga.

L’arrestata, come disposto dal P.M di turno presso la procura della repubblica di Vicenza è stata associata alla Casa Circondariale di Verona.