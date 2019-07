Case in pieno centro affittate in nero: 57enne evade imposte su 240mila euro

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una proprietaria di immobili (R.P., nata a Thiene nel 1962) che risultava aver affittato case di proprietà senza dichiarare i proventi derivanti dai canoni riscossi.

In particolare, nel corso di una verifica fiscale precedentemente intrapresa nei confronti di una ditta individuale locale, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vicenza hanno rilevato che la donna possedeva due case in pieno centro storico di Vicenza, rispettivamente in contrà San Faustino e Contrà Jacopo Cabianca, affittate ad americani.

Le indagini hanno scoperto che la signora aveva affittato gli immobili sulla parola, formalizzando contratti regolarmente registrati anche per assecondare le esigenze degli affittuari. Tuttavia i proventi non confluivano nelle dichiarazioni dei redditi annualmente presentate dalla stessa.

A seguito degli approfondimenti svolti sugli estratti del conto corrente della ditta individuale e in base alla documentazione acquisita e alle banche dati i finanzieri hanno stabilito che i proventi degli affitti in nero ammontavano a quasi 240mila euro nel periodo dal 2013 al 2017.

Gli importi della frod fiscale sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle tasse sulla base dell'imponibile occultato. .