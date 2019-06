Sassate sulla casa di riposo, preso il responsabile: incastrato dalle telecamere

I militari della stazione di Malo hanno denunciato per danneggiamento S.E., nato in Albania classe 1997, nullafacente con precedenti di polizia. A carico del 22enne sono stati raccolti gravi indizi sul danneggiamento delle vetrate della casa di ricovero “Muzan” del 13 giugno.

L’attività investigativa ha consentito di identificare il responsabile attraverso la visione del sistema di videosorveglianza presente nella struttura. Il 22enne è stato identificato attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere, installate lungo la via di fuga del responsabile e in alcuni esercizi commerciali in cui si è introdotto nel corso della giornata, indossando sempre gli stessi abiti che portava al momento del danneggiamento.

Il riconoscimento svolto dai militari ha permesso di individuare in S.E. il responsabile del reato senza ombra di dubbio, e la tesi è stata maggiormente supportata dal riconoscimento parallelamente effettuato dalla Polizia Locale nello stesso giorno.