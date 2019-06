Allestisce e arreda una "casa di fortuna" nel parcheggio del supermercato

Dal mese di marzo, L.F., 60enne di nazionalità rumena senza fissa dimora, ha in più riprese occupato lo stabile ex supermercato Despar di via Palladio a Schio. Dopo la presentazione di denuncia-querela da parte della proprietà, l'edificio è stato sgomberato per due volte dalla polizia locale. Ma è stato verso la metà del mese di maggio che l'uomo è balzato agli onori della cronaca per avere imbrattato con scritte l'area laterale dell'edificio.

Dopo le comunicazioni pervenute dai residenti, che segnalavano la presenza di una sorta di "abitazione di fortuna" ricavata nell'area laterale dell'edificio, nei giorni scorsi la polizia locale si è recasto sul posto trovando una tenda con all'interno tavoli, divano, suppellettili, capi d'abbigliamento ed effetti personali.

Gli agenti hanno contestato al rumeno la violazione per occupazione abusiva, intimandogli la rimozione di tutto il materiale entro le 8 di venerdì e invitandolo a presentarsi ai servizi sociali per una sistemazione comunale. Tornati sul posto hanno trovato l'uomo che si limitava ad inveire in lingua rumena contro gli operanti, e hanno rimosso gran parte delle suppellettili. Alla fine il 60enne ha assicurato che si sarebbe presentato presso la struttura d'accoglienza.