Intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, gravi madre e figlio

Quattro persone finite in ospedale, due delle quali in gravi condizioni. Questo il bilancio dell'incidente domestico avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle due. Il monossido di carbonio ha intossicato un'intera famiglia di origine straniera nella loro casa in via Torino a Cartigliano.

Dalle prime informazioni la madre e uno dei due figli (di 10 e 15 anni) sono stati sottoposti a terapia iperbarica. Ancora riservata la prognosi. Si cercano le cause che hanno provocato la fuoriuscita del monossido.

(Articolo in aggiornamento)