Aggredisce compagna davanti il figlio di tre anni: arrestato 45enne

I carabinieri della stazione di Rosà hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale il 45enne cagliaritano Marcello Sergi, con residenza anagrafica a Bassano del Grappa ma di fatto dimorante a Cartigliano.

Intorno alle 22 di mercoledì arriva una richiesta di intervento al “112” di una donna di Cartigliano che lamenta di essere stata aggredita dal convivente, in stato di ebbrezza alcolica, con spintoni e minacce. Giunti sul posto i militari trovano il soggetto che finge di dormire su un divano, mentre la donna si trova con il figlio di tre anni, estremamente scossa per l’accaduto. La donna riferisce di aver iniziato una convivenza con il Sergi da pochi mesi, precipitata da qualche tempo in un incubo per gli atteggiamenti prevaricatori del soggetto, spesso ubriaco.

I carabinieri tentano di approcciare con tranquillità il soggetto allo scopo di capire i motivi della lite ma alla semplice richiesta di esibire un documento il Sergi comincia a dare in escandescenza, rifiutando categoricamente di collaborare e minacciando i militari, dicendo di averli inquadrati, di poterli riconoscere e che gliela farà pagare. L’escalation del soggetto prosegue sino al momento in cui si scaglia verso agli operatori per colpirli, venendo però schivato e bloccato in sicurezza.

Sergi ha diversi precedenti di polizia per minaccia, lesioni personali, percosse e violazioni, oltre a due condanne per patteggiamento per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato arrestato e sottoposto giovedì a giudizio direttissimo con convalida dell’arresto, rinvio per termini a difesa e sottoposizione ad obbligo di firma tre volte a settimana presso la stazione di Rosà.