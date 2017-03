Carrè, carrozzeria distrutta dalle fiamme

Danni ingentissimi alla carrozzeria C.L.E.B. a Carrè in via Pilastri dove un violento incendio è divampo poco dopo le ore 12.15 di venerdì. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme e salvare l’appartamento e l’attività attigua.



I pompieri intervenuti da Schio e da Vicenza con tre mezzi antincendio, tra cui l’autoscala e dieci operatori, sono riusciti a spegnere il rogo che ha bruciato un mezzo pesante e un’autovettura. Danneggiato anche il tetto in eternit della struttura e sul posto è intervenuto anche l'Arpav.



Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le cause probabilmente accidentali sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’attività sono terminate alle 17.30