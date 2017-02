Carrè, 18enne muore per infarto

Ha passato dieci anni a lottare contro la distrofia muscolare, ma un infarto non ha lasciato scampo a Lorenzo Carlassare, deceduto nella casa sua a Carrè in via Padre Apolloni. Lo riporta Il Giornale di Vicenza.



Il giovane era molto conosciuto e amato, come testimoniano i tanti messaggi ricevuti su Facebook. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina nella chiesa parrocchiale.



"Abbiamo subito chiamato i soccorsi - spiega la madre Maria Lucia Facci - ma purtroppo non c'è stato nulla da fare".



E ricorda con dolore il figlio: "Amava leggere, lascia un vuoto immenso".