Tragica scoperta: 50enne trovato morto in garage

Tragico ritrovamento nella mattinata di giovedì in via Cogo a Bassano del Grappa. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per il rinvenimento del corpo senza vita di Carlo Russo, classe 1969.

Il corpo del 50enne è stato trovato senza vita all’interno del proprio furgone parcheggiato nel garage privato. Secondo i primi rilievi l'uomo sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio. L'autorità giudiziaria ha disposto la traslazione della salma presso l’obitorio di Bassano per la successiva autopsia che si terrà il 28 maggio.

Anche se l'ipotesi più probabile è la morte per fattori naturali, non si eclude ancora nessuna pista sulle cause del decesso.