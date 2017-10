Cade in un crepaccio: 20enne vicentino muore in Austria

Tragedia in montagna. Carlo Maria Pinto, ventenne vicentino residente con la famiglia in viale Milano, ha perso la vita durante un'escursione sul Monte Pendling sulle Alpi di Brandenbergr tra Austria e Germania. L'incidente è avvenuto lo scorso venerdì. Grande sportivo, iscritto al Cai di Vicenza e appassionato di montagna, il giovane - iscritto all'Università di Padova - stava frequentando da 15 giorni l’Erasmus all’università di Kufstein nel nord del Tirolo.

LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione il ventenne si trovava sul monte in compagnia di un amico che ha un certo punto non se la sentiva di proseguire. Le indagini della polizia hanno rilevato che il giovane, rimasto da solo, sarebbe disceso alla Kufsteiner Haus e sembra sia stato visto da altri escursionisti lungo il percorso. Una discesa che gli è risultata fatale: Carlo Maria sarebbe scivolato sul sentiero, finendo in un crepaccio fondo circa 80 metri.

Il 20enne non ha infatti più fatto ritorno e, sabato sera, i compagni hanno dato l'allarme. Sono partite quindi le ricerche, proseguite fino al pomeriggio di domenica quanto le autorità tirolesi, perlustrando la zona in elicottero, hanno trovato il corpo senza vita del vicentino.

IL CORDOGLIO DEL RETTORE

Rosario Rizzuto. Magnifico Rettore dell'Università di Padova, con una nota ha espresso il suo dolore per la perdita di Carlo Maria Pinto e la sua vicinanza ala famiglia:

"Un grande dolore per l’intera comunità dell’Università di Padova. La notizia della scomparsa di un nostro studente così giovane, durante un’esperienza di gioia e di crescita quale è l’Erasmus, arriva improvvisa e ci lascia scossi – afferma il rettore Rosario Rizzuto –. Come Rettore e come padre, e a nome di tutto l’Ateneo, mi unisco al dolore dei familiari, degli amici e dei compagni di studio di Carlo Maria Pinto. Riviviamo oggi i tristi momenti già vissuti per Elisa Valent, studentessa dell’Università di Padova scomparsa in un incidente in Catalogna durante il suo Erasmus. Così come fatto per lei ci attiveremo per ricordare Carlo Maria".